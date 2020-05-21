 

Число приемных семей для пожилых увеличили по нацпроекту в Якутии

21.05.2020, 10:53, Новости дня

Число приемных семей, где ухаживают за пожилыми, планируют увеличить с 211 до 250 по национальному проекту «Демография», сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

«При данной форме социального обслуживания пожилые граждане остаются в тех же традиционных семейных условиях, они не уезжают из родного района и продолжают жить в тех населенных пунктах, где всегда жили. В ближайшие годы число граждан, проживающих в приемных семьях, планируется увеличить до 250», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По состоянию на январь текущего года в приемных семьях в 29 районах Якутии проживали 211 пожилых граждан. Из них 160 – в условиях сельской местности, в условиях города – 51. Средний возраст составляет 67-70 лет. Ежемесячная денежная выплата за осуществление ухода за гражданином пожилого возраста на 2020 год составляет 20 тыс. 701 рубль.

«Приемная семья – это лучшая альтернатива домам престарелых, одна из новых форм работы со старшим поколением, где приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению, организует общий быт и досуг», – добавили в ведомстве.

Закон об организации приемных семей для граждан пожилого возраста в Якутии был принят парламентом в 2013 году. Согласно документу, в приемную семью принимается одинокий или одиноко проживающий дееспособный житель (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), имеющий место жительства на территории республики, нуждающийся в постоянной или временной посторонней помощи вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Федеральный проект «Старшее поколение» предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта – 3,1 трлн рублей.



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