 

Глава ЦБ Австралии: восстановление экономики зависит от прорыва в борьбе с COVID-19

21.05.2020, 10:50, Новости дня

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу назвал экономические перспективы Австралии "необычайно неопределенными". Темпы роста, как ожидается, останутся низкими без медицинского прорыва в предотвращении и лечении COVID-19, пишет Reuters.

В середине марта в Австралии были введены строгие правила социального дистанцирования, что привело к закрытию многих предприятий. Некоторые ограничения были смягчены в мае.

"Восстановление доверия в сфере здравоохранения является предварительным условием для сильного (экономического) восстановления, — сказал Лоу. — Это помогло бы как в Австралии, так и во всем мире".

"Мы могли бы получить вакцину, мы могли бы получить некоторые противовирусные препараты, но также возможно, что мы этого не получим", — добавил он.

По словам главы центробанка, Австралия переживает крупнейший и самый внезапный экономический спад с 1930-х годов, и сохраняется необычайная неопределенность в отношении перспектив.

"Один из очевидных источников неопределенности — это темпы смягчения различных ограничений. Еще одним источником неопределенности является уровень уверенности людей в своем будущем, как с точки зрения их здоровья, так и с точки зрения их собственных финансов", — отметил Лоу.

Резервный банк Австралии на заседании в начале мая оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%. Регулятор вновь пообещал покупать столько государственного долга, сколько необходимо для поддержания доходности трехлетних облигаций на уровне около 0,25%.

Лоу сообщил в четверг, что центробанк готов увеличить масштабы выкупа облигаций в случае необходимости. При этом в ответ на вопрос, будет ли регулятор рассматривать отрицательные процентные ставки, Лоу сказал, что это "чрезвычайно маловероятно".



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