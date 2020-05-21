Цены взлетят: авиаперевозчики против требований Роспотребнадзора

21.05.2020, 10:50, Новости дня

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обеспокоена рекомендациями Роспотребнадзора по обеспечению социальной дистанции в самолетах из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что от авиаперевозчиков требуют, чтобы количество пассажиров в самолете не превышало 50 процентов от общего количества посадочных мест.

В связи с этим требованием АЭВТ обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой инициировать обсуждение вопроса об отмене этих рекомендаций Роспотребнадзора, пишет "Коммерсант" со ссылкой на копию обращения Ассоциации в Минтранс.

В обращении говорится о том, что предложенные Роспотребнадзором меры приведут к резкому подорожанию авиабилетов, а также к сокращению количества рейсов, причем, в основном — местных и региональных авиакомпаний.

Авиаперевозчики считают, что уже принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на воздушном транспорте являются достаточными: в аэропортах у пассажиров измеряют температуру, в самолетах установлены системы кондиционирования и вентиляции, которые позволяют обновлять воздух каждые три минуты.

Кроме того, в письме АЭВТ говорится о том, что из-за снижения загрузки кресел до 37 процентов стала возможна рассадка пассажиров на безопасном расстоянии.

В Роспотребнадзоре же поясняют, что цель данных мер — сохранение здоровья пассажиров и экипажа воздушного судна, а для предотвращения передачи коронавирусной инфекции измерения температуры недостаточно.

Однако, отметили в ведомстве, данные рекомендации при изменении эпидемиологической обстановки могут быть скорректированы.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих выступил против социального дистанцирования в самолетах, поскольку рентабельность авиарейса возможна при загрузке самолета на 72-75 процентов.