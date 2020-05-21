 

В Москве опровергли сообщения о перепрофилировании онкоцентров из-за COVID-19

21.05.2020, 10:50, Новости дня

Ни одна московская городская онкологическая больница не была перепрофилирована для лечения заболевших коронавирусом, заявили департаменте здравоохранения Москвы.

"Утверждения отдельных СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, категорически не соответствует действительности", — указали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

При этом собеседник агентства отметил, что все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары.

По словам представителя пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, проводится вся необходимая диагностика, лучевая терапия, химиотерапия и плановые операции. Часть пациентов, которым нужна гормонотерапия, переведена на лечение на дому, в частности, это люди с опухолями предстательной и молочной желез.

Ранее врачи отмечали ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи из-за эпидемии коронавируса и связанного с этим перепрофилирования медицинских учреждений. В частности, указывалось, что под COVID-стационары переделывают даже онкоцентры. В связи с этим специалисты прогнозируют резкий рост смертности россиян от онкологических заболеваний.



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