Новые ноутбуки RedmiBook оснастят процессорами APU AMD Ryzen 4000

21.05.2020, 10:47, Разное

В Сети появилась информация о том, что новые ноутбуки RedmiBook оснастят процессорами APU AMD Ryzen 4000. Xiaomi под этим брендом выпустит три модели RedmiBook с диагоналями 13, 14 и 16 дюймов.

Согласно сведениям сетевого источника с ником @_rogame, два ноутбука оснастят твердотельными накопителями Samsung PM881 и процессорами AMD Ryzen 4000-й серии. В аккаунте Twitter инсайдер сообщил, что одна из моделей девайса получит восьмиядерный чип Ryzen 4700U, а другая – шестиядерный 4500U. Для данных конфигураций разработчик предусмотрел 16 гигабайт оперативной памяти и флэш-накопитель, емкость которого – 512 гигабайт. Наличие платформ APU говорит о том, что компания Xiaomi готовит производительные ноутбуки.

RedmiBook с диагональю 14 и 16 дюймов уже прошли этап сертификации Bluetooth SIG. На торговой площадке JD.com указано, что новые девайсы станут доступны для приобретения с 26 мая.