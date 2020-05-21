Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило количество новых случаев

21.05.2020, 10:47, Новости дня

В Москве количество выписанных из больницы по выздоровлению от коронавируса два дня подряд больше числа новых случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки в столице зафиксировано 2 тыс. 913 новых случаев заражения коронавирусом.

При этом 3 тыс. 746 человек за сутки выписаны из больниц или с больничного. Суточный рост в столице составил 1,9% против 1,8% днем ранее.

Кроме того, число случаев заражения коронавирусом в РФ второй день подряд растет менее чем на 9 тыс. Суточный рост, как и накануне, составил 2,9%.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился на 0,01 до 0,91. Показатель держится в районе этой отметки уже шестой день подряд, передает ТАСС.

Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. В столице он с 16 мая закрепился на уровне меньше 0,8. За последние сутки он опустился на 0,01 до 0,74.

Среди регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент распространения ниже единицы фиксируется также в Подмосковье (0,98), Санкт-Петербурге (0,88), Нижегородской области (0,95), Мурманской области (0,69), Краснодарском крае (0,96) и в Тульской области (0,91).

За минувшие сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 317 тыс. 554 случая заболевания. Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 7 тыс. 289 человек.