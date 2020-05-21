 

В Тбилиси посочувствовали Киеву из-за набора кадров из окружения Саакашвили

21.05.2020, 10:47, Новости дня

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить главой единого инвестиционного офиса бывшего лидера Аджарии Левана Варшаломидзе вызвало сочувствие в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Уже невозможно понимать такие решения. Наверное, на Украине просто ужасный дефицит кадров. Назначение Варшаломидзе может вызывать только сочувствие. Этот человек занимался на деле в Аджарии тем, что отбирал у людей дома и квартиры. Вот чем он там запомнился. Скажите конкретно, что он там построил или изменил, без мифов», – сообщил газете ВЗГЛЯД экс-госминистр по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава.

Зеленский мотивировал свое решение тем, что Варшаломидзе в эпоху экс-президента Грузии Михаила Саакашвили успешно строил Батуми.

Георгий Хаиндрава не исключил, что деньги, которые будут аккумулироваться в этом украинском офисе, затем будут утекать в кассу партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Ранее Тбилиси отозвал посла из Киева в знак протеста против назначения заочно осужденного на родине Саакашвили главой украинского исполкома реформ.

Примечательно, что в эпоху бывшего президента Украины Петра Порошенко Варшаломидзе уже консультировал власти этой страны, как и некоторые другие представители ближайшего окружения Саакашвили.



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