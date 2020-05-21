 

Татьяна Брухунова вновь начала носить помолвочное кольцо

21.05.2020, 10:30, Разное

Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, в своем микроблоге Instagram опубликовала новые фото с букетом сирени. Особенно внимательные фолловеры отметили, что она начала вновь носить помолвочное кольцо.
Жена артиста во время самоизоляции очень редко покидает квартиру. Вначале карантина Татьяна Брухунова совсем не выходила на прогулки, но последние несколько дней она все чаще прогуливается в окрестностях дома. Супруга Евгения Петросяна всегда продумывает образ и старается сделать яркие снимки для публикации в соцсетях.

Недавно Татьяна Брухунова показала серию фотографий, на которых она запечатлена в сиреневом пальто и синей шляпе с красной лентой. В руках молодая возлюбленная юмориста держит огромный букет сирени. Некоторые фолловеры обратили внимание не только на тщательно продуманный наряд, но и на то, что на руке у нее красуется помолвочное кольцо. Это украшение Брухунова носила до свадьбы с Петросяном. Она неоднократно признавалась, что не любит ювелирные изделия. Даже после того, как был зарегистрирован брак с юмористом, обручальное кольцо на безымянном пальце не появилось. Татьяна Брухунова, которая не любит говорить о личной жизни, отметила, что не видит в этом смысла.



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