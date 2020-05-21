В Крыму сочли фарсом планы Киева получить компенсацию от России

21.05.2020, 10:30, Новости дня

Желание истребовать у РФ денежную компенсацию за провокацию, устроенную украинскими моряками в Керченском проливе, является фарсом, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов.

«Все это фарс. Очередная вспышка активности украинского МИДа вокруг керченского инцидента лишний раз доказывает, что киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – цитирует РИА «Новости» Молохова.

Он добавил, что освобождение украинских моряков было актом доброй воли со стороны России, уголовные дела в отношении них были де-факто прекращены.

По словам Молохова, команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает с «упорством, достойным лучшего применения, конфронтационную политику своего предшественника в этом вопросе».

«Наилучшим ответом в данной ситуации мог бы стать скорейший созыв Международного общественного трибунала по керченскому инциденту и другим преступлениям украинской военщины, однако из-за эпидемии коронавируса проведение этого мероприятия пока отложено», – сказал глава рабочей группы.

Замглавы украинского ведомства Евгений Енин сообщил, что МИД Украины подаст меморандум против РФ в Международный морской трибунал. Енин подчеркнул, что украинская сторона намерена требовать материальной и моральной компенсации.

Напомним, три корабля ВМС Украины в 2018 году в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. Президент РФ Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, перед выборами.

В 2019 году моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.