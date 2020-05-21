Юлия Барановская отметилась на съемках «Модного приговора» в лавандовых брюках-дудочках

21.05.2020, 10:30, Разное

Юлия Барановская для съемок «Модного приговора» выбрала брючный костюм. Ведущая отметилась в брюках-дудочках лавандового оттенка.

Юлия Барановская в передаче «Модный приговор» находится на стороне защиты. В студию она пришла в брюках-дудочках лавандового цвета и в длинном жакете. Бывшая возлюбленная спортсмена Андрея Аршавина выбрала актуальный монохромный лук и дополнила его черными туфлями на шпильке.

Напомним, что Юлия Барановская самостоятельно занимается воспитанием детей. У нее есть старший сын Артем, которому 14 лет, 12-летняя дочь Яна и 7-летний сын Арсений, который любит деятельность родителя и обучается в детской академии «Барселона». К тому, что сына начнут сравнивать с отцом, когда он подрастет, ведущая относится спокойно.