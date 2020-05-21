 

Анна Седокова на самоизоляции пережила настоящий кризис

21.05.2020, 10:30, Разное

Певица Анна Седокова, которая всегда находится в активном тонусе и творческом поиске, находясь на самоизоляции по коронавирусу, пережила настоящий кризис. Она рассказала, что непросто было менять устоявшийся привычный образ жизни.
37-летняя Анна Седокова пояснила своим поклонникам в микроблоге Instagram, что во время самоизоляции у неё произошёл настоящий кризис, певице ничего не хотелось делать, даже просто подниматься с кровати, не говоря уже о том, чтобы привести себя в порядок: «Я три часа ходила по комнате, попыталась накраситься, получилось кошмарно. Я ничего не сделала. Производительность на нуле».

Знаменитость пояснила фанатам, что её самооценка понизилась до нулевой отметки, более того, закончились идеи, как заработать во время пандемии. Экс-солистка группы ВИА ГРА отметила, что 2 месяца пребывать в четырёх стенах – это непросто, тем более что она ответственна за семью и команду. На следующее утро Седокова взяла себя в руки, решив, что хватит хандрить и нужно преодолевать трудности: «Я встала, приняла ледяной душ. И погасила 10 часть ипотеки досрочно».

Фанаты поддержали звезду, подчеркнув, что нужно взбодриться и всё будет хорошо. Также фолловеры посоветовали Анне Седоковой не бояться того, что иногда хочется побыть слабой, отметив, что это присуще женской натуре.



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