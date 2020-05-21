 

Россиян шокировал чернокожий князь Ростов в американском сериале про Екатерину II

21.05.2020, 10:30, Новости дня

Российских зрителей шокировал актерский состав американского комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II: в нем князь Ростов стал чернокожим, а князь Орлов имеет индийское происхождение.

Свое возмущение пользователи высказывают в соцсетях.

«Мне очень нравится новый сериал про Екатерину II. Это князь Ростов», – иронизирует @igiss.

Мне очень нравится новый сериал про Екатерину II. Это князь Ростов. pic.twitter.com/fsEOgLcJz6

— az (@igiss) May 18, 2020

При этом пользователь отметил, что сериал «Великая» является сатирой, «в том числе против тех, кто осуждает «расово неверный» кастинг в фильмах».

«Лютейшая ширли-мырлийная фарс-сатира с индусом Орловым, темнокожими графьями и расстрелянными медведями. Но при этом меру сериал не знает и перегибает порой до чернушной клюквы», – дал оценку сериалу пользователь @traktor_bang.

«Русские представлены дикими, (…) всюду водка да медведи», – написал @Kornilov1968.

«Смотрю сериал «Великая» дальше и становится только хуже. Петр III сын Петра I? Серьезно? Буффонада буффонадой, но создатели вообще даже не парились над исторической составляющей», – добавил @sokoloff_show.

Американский сериал «Великая» (The Great) рассказывает о юных годах российской императрицы Екатерины Великой. Премьера шоу состоялась 15 мая 2020 года на Hulu. Главные роли в сериале исполнили Эль Фэннинг и Николас Холт.

 

Напомним, в 2019 году британская сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в сериале от HBO «Чернобыль». Ее высказывание вызвало резонанс в соцсетях.

При этом позже выяснилось, что среди ликвидаторов действительно был чернокожий мужчина.



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