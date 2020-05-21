Народу закон, властям — импортные зубы и бухло

21.05.2020, 10:30, Разное

Аперитивы, ликеры, препараты инъекционной косметологии и другие актуальные закупки Управделами президента.

C 2014 года правительство РФ регулярно запрещает закупки иностранного оборудования, расходных материалов и препаратов для отечественной медицины. Под «несимметричный ответ» на западные санкции попадали томографы и рентгеновские установки, комплексы для выхаживания новорожденных, различные лекарства, марля и маски, аппараты ИВЛ. Всякий раз меры объяснялись необходимостью поддержки российского производителя. При этом подведомственные Управделами президента учреждения — все кремлевские больницы, поликлиники и здравницы — оснащались и оснащаются преимущественно импортным.

Так, в июне прошлого года вышла очередная редакция правительственного постановления № 102, пополнившая запретительный перечень несколькими позициями, в том числе аппаратами ультразвукового сканирования и ИВЛ. Заявлялось, что такие меры «направлены на развитие производства медицинских изделий в России». За месяц до этого в ЦКБ предусмотрительно закупили партию ИВЛ производства Германии, США и Швеции — на общую сумму 19,2 млн рублей.

Все последующие годы и по сей день закупки по линии УДП демонстрируют устойчивое предпочтение зарубежным производителям,

денег на все самое лучшее для пула кремлевских медучреждений не жалеют.

Только нынешней весной для нужд ЦКБ закупили:

итальянский рентгеновский аппарат за 52,5 млн и японский рентгенодиагностический комплекс за 48,9 млн;

навигационную электрофизиологическую систему производства США за 40,8 млн;

немецкий «анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический» за 37 млн; сделанный в Сингапуре операционный микроскоп за 36 млн;

две французские цифровые ангиографические рентгеновские системы на 189,5 млн;

немецкую эндоскопическую стойку для проведения абдоминальных, гинекологических и оториноларингологических операций — 20,6 млн и эндоскопическую стойку с кольпоскопом (укомплектовано оборудованием производства Великобритании, Германии, Тайваня, Чехии и Японии) — 17,3 млн;

индийский навигационный аппарат для позиционирования инструментов — 25 млн;

видеоэндоскопический центр, укомплектованный американским и японским оборудованием, за 21,8 млн;

системы ультразвуковой диагностики из CША и Австрии — 11,3 и 14 млн соответственно;

немецкий аппарат «искусственная почка» за 11,3 млн; японское оборудование для отделения гемодиализа — за 6,29 млн.

Очистка крови на аппарате «Искусственная почка». Фото: Алексей Мальгавко / РИА НовостиИнструменты для операционных тоже, разумеется, лучших зарубежных производителей: например, в составе пяти комплектов мединструментов из США на общую сумму 8,5 млн есть щипцы хирургические за 242 тыс., зажим-ретрактор за 215 424 руб.; два других комплекта американских инструментов обошлись в 3,39 млн; а электрорадиохирургический прибор из той же страны — в 2,68 млн; еще две закупки американских инструментов (в составе — чехол для манипулятора за 80 тыс., иглодержатель за 197 тыс. и др.) потянули почти на 2 млн.

В заботах о благополучной реабилитации приобретается немецкий аппарат для разработки коленного и тазобедренного суставов — 364 тыс. Ну а чтобы привилегированные клиенты могли с комфортом заботиться о здоровье и в поликлинике № 5 Управделами президента, в рамках «оснащения цокольного этажа» закупаются реабилитационные комплексы на 3,7 млн — с беговой дорожкой за 1,3 млн и медицинской душевой за 1 млн, все производства Германии.

С лечением зубов и протезированием у них тоже все хорошо — недавно приобрели еще стоматологических установок японского и американского производства (на 5,6 млн); на изготовление зубных конструкций отписали четыре миллиона (одна коронка производства Швеции — 507 тысяч); на 5 млн прикупили дентальных имплантов (по 41 тыс. за комплект).

Имеющим доступ к кремлевским благам без задержек можно сделать тест на коронавирус и узнать результат. Соответствующие услуги УДП бесперебойно закупает с начала весны. В первой декаде мая, например, млн рублей ушло на заключение контракта по определению РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР для поликлиники № 4 УДП (по 2050 руб.). Его условиями гарантированы расшифровка и предоставление результатов в течение одного дня с момента взятия мазка.

Санаторий УДП РФ «Дагомыс». Фото: booking.com

Реагенты на разные напасти закупаются для лаборатории ЦКБ в Австрии, Германии, США, Швейцарии и Японии — одна из таких майских закупок обошлась в 11,2 млн.

Даже по части пробирок и наконечников для дозаторов там, похоже, не шибко доверяют отечественному производителю — одну из последних партий этих и других «медицинских изделий» (на 1 млн) сформировали, например, из продукции Германии, Ирландии, Китая, Мексики, США и Франции.

Комплектующие вроде «кабеля пациента для подключения к монитору» и «воздуховодов масочных» также предпочитают зарубежные — Австрия, Бельгия, Индия, Китай, США значатся в производителях этих и прочих «медицинских материалов и принадлежностей» недавней закупки на 4,67 млн.

И тривиальные дезинфекционные средства в УДП предпочитают производства ФРГ — отоварились ими в начале мая на 15 миллионов.

В перечне запрашиваемых УДП лекарственных препаратов (одна из последних закупок, объявленная 15 мая, — почти на 30 миллионов) зарубежные средства соседствуют с отечественными — здесь можно видеть исландский антидепрессант по 3800 за упаковку и отечественную настойку валерианы за 125 руб.,

американский экстракт листьев артишока по 1075 руб. и финские капли для ухода за ушной раковиной по 600 руб. за 10 мл.

Тем же днем прошла отдельная закупка лекарственных препаратов производства Италии — 50 шт. за 158 тыс.

Заботе о лице столичные карантинные меры не помеха — на днях УДП объявило о закупке препаратов инъекционной косметологии для одной из своих поликлиник на 700 тыс. руб. — производства Франции, Швеции и Японии. Цена одной упаковки достигает 19 тыс.

Комплексный подход к поддержанию здоровья тела и духа демонстрирует кремлевская здравница «Дагомыс» — для ее постояльцев в разгар коронавируса приобретаются ликеры и аперитивы почти на 1 млн руб. В запросе заявлены такие напитки, как десертный ликер Frangelico по 2400 руб. и Aperol Aperitivo по 1300.

Цена этой закупки сопоставима с приобретением трех портативных аппаратов ИВЛ с увлажнителем и монитором производства Германии.

Контракт на поставку до конца года 84 таких аппаратов (на общую сумму 27,72 млн руб.) заключила на минувшей неделе петербургская городская больница Святого Георгия, где 12 мая после возгорания отечественного аппарата ИВЛ погибли пять человек.

Татьяна Лиханова

«Новая в Петербурге»