Изменившаяся Голубкина поразила россиян

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21.05.2020, 10:25, Разное

Мария Голубкина против серьезных изменений во внешности. Она считает естественную красоту самым главным качеством. Однако на небольшие эксперименты в образе актриса все-таки готова.

Недавно Мария рискнула сделать окрашивание. Теперь кончики волос у Голубкиной красного цвета. Преображением она решила похвастаться подписчикам.

Знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, которое сняла в машине. Актриса пристально смотрит в камеру, разглядывая себя, и демонстративно поправляет волосы.

“Акт самолюбования”, – написала Мария.

Фолловеры у Голубкиной, очевидно, самые преданные. Никто не посмел оставить негативный комментарий под публикацией. “Добрая и простая!”, “Цвет – огонь!”, “Вы похорошели”, “Новый цвет волос идет”, – поразились подписчики.

Кстати, недавно актриса решилась на еще один бьюти-эксперимент. Она приобрела патчи для губ и решила опробовать их на себе. Однако никакого результата Мария не добилась. Знаменитость не поняла, за что другие девушки хвалят патчи.



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