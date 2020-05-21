Ученые назвали главную причину неизлечимого рака

21.05.2020, 10:20, Новости дня

Команде специалистов удалось раскрыть механизм, который делает рак неизлечимым. Обнаружилось, что метастазы могут возникать задолго до того, как пациенту озвучивают диагноз. Лекарственные препараты запускают естественный отбор среди клеток метастазов и делают их устойчивыми к терапии.

В 457 образцах первичных опухолей и метастазов, взятых у 136 пациентов с онкологическими заболеваниями, специалисты определили нуклеотидную последовательность всей кодирующей части генома. Во время исследования лишь некоторые метастазы поддавались лечению, другие – оставались нетронутыми. Обнаружилось, что лечение спровоцировало появление мутаций и эволюции раковых клеток.

Исследования показали, что в лимфатических узлах у пациентов, которые не проходили терапию, обычно развивались поликлональные метастазы.