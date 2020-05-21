Эксперты выяснили, почему необходимо тренировать обоняние

21.05.2020, 10:20, Новости дня

Обоняние играет важную роль и улучшает качество жизни. Эксперты рассказали, почему его необходимо тренировать.

Чтобы тренировать обоняние, необходимо активно вдыхать различные запахи. Практиковать такую деятельность нужно дважды в день в течение нескольких месяцев. Новые исследования ученых показали, что подобная методика способна улучшить самочувствие, а также вербальные и когнитивные функции у пожилых людей. Также специалисты указывают на то, что человеческие чувства могут сравниться с собачьими: некоторые испытуемые даже в чистом поле способны распознать запах шоколада.

Ученые отмечают, что не все люди способны ощущать запахи. Более 5% людей на планете страдают от аносмии. Это состояние мешает пациентам не только ощущать вкус и запах пищи, но и приводит к депрессии.