Мнение: Первый год Зеленского

21.05.2020, 10:10, Разное

Мой комментарий для "Радио Спутник" по поводу первого года Зеленского.

Еще одни "итоги президентского года Владимира Зеленского" для @radio_sputnik подводит эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad (https://t.me/boris_rozhin) Борис Рожин:

"Итог года уже очевиден для многих, кто за него голосовал. На деле он не так сильно отличается от Порошенко, как он это демонстрировал в своей предвыборной компании. На деле мы увидели практическую полную преемственность политики Украины на Донбассе, которую проводил Порошенко. То есть война не прекратилась. Хотя Зеленский называл Порошенко одним из виновников этой войны, но на деле боевые действия продолжаются. Люди гибнут со всех сторон.

Сохраняется курс на полную зависимость Украины от США, от МВФ. Например, текущая распродажа украинской земли, которая была продавлена несмотря на сопротивление. Власть Зеленского прекрасно показывает здесь – на кого он ориентируется. Так же никуда не делась зависимость от олигархов. Продолжают существовать коррупционные схемы, которые покрываются властью.

Никто из крупных деятелей предыдущей власти, которые были причастны к госперевороту, к гражданской войне, раздроблению Украины, так и не сел. Ни Порошенко, ни Луценко, ни Аваков, который вообще находится в структурах власти. Единственная возможно, что кого-то посадят – это дело Байдена и Порошенко, которое раскручивают в интересах американских выборов. Там действительно есть шансы, что кого-то из этих деятелей зацепят.

В целом, для тех, кто за него голосовал – Зеленский стал очень большим разочарованием. Это видно и по рейтингам. Все похоже на то, что он может повторить судьбу Ющенко".

https://t.me/radio_sputnik – цинк

Относительно сегодняшней пресс-конференции Зеленского, то глянул где-то треть и выключил, настолько это было жалко. Зиц-председатель всеми силами пытался доказывать, что он не такой как Порошенко, но даже отобранные журналисты ему не особо верили.

Относительно вопросов на тему интервью Стрелкова Гордону, то не смотрел. Судя по отзывам, Стрелков не сказал там чего-то принципиально иного, чего бы он не говорил в 2014 и позднее.

А Гордона я просто не перевариваю, исключительно омерзительный персонаж, который еще и дурак, который аки покойный Аркадий Бабченко расписался в том, что работает на СБУ. Журналистика, которую Украина заслужила. Теперь бегает и оправдывается.

PS. В ДНР сегодня выпустили в адрес Зеленского такие же угрозы, которые вчера выпустил Пасечник (как не трудно догадаться, это согласованное мероприятие, причем не только между республиками, но и с кем нужно). Также военкор Пегов сообщил, что в ЛНР мобилизуют резервистов и передвигают артиллерию 4-й бригады.Также Пегов сообщил об активизиации 7-й бригады и БТРО. ПОсмотрим, просто ли это покачивание мускулами, чтобы вынудить ВСУ прекратить обстрелы или какое-нибудь локальное принуждение к миру одной из бригад ВСУ все же произойдет. Добрым словом и несколькими десятками убитых ВСУшников можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Иловайск на это прозрачно намекает.