Новая версия Samsung Galaxy S10+ неожиданно появилась в России

21.05.2020, 10:09, Разное

В РФ неожиданно запущен релиз новой версии популярного смартфона от Samsung. Galaxy S10+, ставший популярным в прошлом году, получил иной дизайн, а также сразу несколько выгодных скидок.

Согласно официальному заявлению корпорации Samsung Electronics, новая версия флагмана 2019 года получила керамический корпус. Несмотря на то, что не так много времени прошло с момента выхода смартфона-новинки Galaxy-серии с индексом S20, IT-гигантом было решено продолжить разработки нового поколения Galaxy S10+.

Предложение и интересно тем, что при сохранившейся стоимости около 80 тысяч рублей, в гаджете, кроме актуальных корпусных панелей, появился также 128-гигабайтный флэш-накопитель. Стоит отметить более высокую прочность керамического выполнения крышки устройства в сравнении с предыдущим стеклянным. Цветовое решение ранее вышедших модификаций предлагалось в виде белого «перламутра», черного «оникса» и зеленого «аквамарина».

Кроме керамических рестайлинг-версий сайт компании предлагает также стеклянные варианты корпуса, выполненные в зеленой палитре, а также в красном цвете. При этом официальный сайт Samsung предлагает на обновленный Galaxy S10+ 5-тысячную скидку. А если покупатель сделает заказ через онлайн-ресурс до конца мая, то в подарок ему также пришлют беспроводные наушники Buds линейки Galaxy, цена которых отдельно составляет 10 тысяч рублей.