Минпромторг заявил о резком падении продаж ювелирных изделий

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21.05.2020, 10:08, Новости дня

Пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом, вызвала падение продаж ювелирных украшений в РФ на 50-70%, производство изделий, как следствие, снизилось на 30-50%, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Как пояснили в министерстве, основной причиной такого эффекта является смещение потребительского спроса в период пандемии к товарам первой необходимости. Другой фактор – рост стоимости сырья для производства ювелирных изделий.

«В совокупности эти факторы стали причиной падения продаж ювелирных изделий на 50-70%, а объемы производства изделий, как ответная реакция на падение продаж, сократились на 30-50%. В связи с этой ситуацией Минпромторгом РФ в Минэкономразвития РФ было направлено письмо с предложением рассмотреть возможность включения ювелирных предприятий в перечень предприятий, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», – передает ТАСС сообщение Минпромторга.

В пресс-службе министерства отметили также, что падение продаж украшений не окажет серьезного влияния на объемы продаж российских производителей драгоценных металлов за счет структуры их сбыта.

Напомним, в среду глава Минпромторга Денис Мантуров предложил продлить специнвестконтракты (СПИК) на два года для проектов компаний, которые пострадали от коронавируса. Президент Владимир Путин поддержал предложение.



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