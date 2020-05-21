 

Топ-менеджеров «Татфондбанка» обвинили в причинении ущерба в 41 млрд рублей

21.05.2020, 10:08, Новости дня

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту причинения ПАО «Татфондбанк» ущерба на сумму более 41 млрд рублей, сообщили в СК.

«Следственными органами Следственного комитета по Республике Татарстан в отношении должностных лиц из числа руководства ПАО «Татфондбанк» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 2 ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего», – говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, в 2015-2016 годах должностные лица из руководства «Татфондбанка» совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения. Так, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков. В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд рублей. При этом в 2017 году у «Татфондбанка» была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в августе 2017 года управление СК по Татарстану заявило, что при расследовании преступной деятельности главы «Татфонданка» Роберта Мусина выявлены дополнительные эпизоды, в результате возбуждены еще 13 уголовных дел; всего в одно производство объединили 22 уголовных дела.



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