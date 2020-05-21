Секс, круассаны и рок-н-ролл: Меган Фокс снялась в клипе своего нового бойфренда

21.05.2020, 10:05, Разное

34-летняя Меган Фокс продолжает подогревать слухи о романе с 30-летним музыкантом Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бэйкер. Актриса снялась в новом клипе рэпера на песню Bloody Valentine, где сыграла его возлюбленную – пусть и немного сумасшедшую.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly По сюжету клипа режиссера Майкла Гарсии, на протяжении всего видео Меган пытается причинить боль бойфренду – заклеивая ему рот скотчем, связывая руки, насильно скармливая ему круассаны, а в финале и вовсе бросает включенный фен к нему в ванну и устраивает светомузыку. В промежутках между этими “забавами” они поют и играют на гитаре прямо на крыше дома.

Когда они начали работать вместе, общались как друзья, но постепенно между ними возникла симпатия друг к другу. Он кажется Меган классным талантливым парнем, и их отношения сложно назвать просто дружескими, – рассказал не так давно инсайдер Us Weekly.

О том, что Фокс рассталась с мужем, 46-летним актером Брайаном Остином Грином, рассказал он сам в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green. В эпизоде он упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине рэпера – они вместе снимались в пока еще не вышедшем фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Когда съемки триллера были в разгаре, Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания:

Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации… Я буду любить ее всегда. И я знаю, она меня тоже. Та семья, которую мы смогли построить, по-настоящему крутая и особенная. Мы по-прежнему ездим вместе на каникулы и в отпуска – для нас важно показать детям, что все хорошо. Отстой, когда жизнь так сильно меняется и то, к чему ты привык, то, что ты делал последние 15 лет, – все это меняется. Я не хочу, чтобы мы с Меган стали чужими людьми друг другу. Она была моим лучшим другом последние 15 лет, и я не хочу это терять,

Кроме того, Грин не исключает, что в будущем они с Меган еще сойдутся, но на сегодняшний момент их пути разошлись.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьмиКликните на фото для просмотра галереи