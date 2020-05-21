Открытка против кольца: как Меган Маркл сэкономила на подарке для принца Гарри на годовщину свадьбы

21.05.2020, 10:05, Разное

Лучший твой подарочек – это я: такой логике, похоже, следовала герцогиня Сассекская, когда придумывала, чем бы порадовать мужа на годовщину свадьбы. Здесь помогла еще одна житейская мудрость, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В итоге, слепив воедино эту романтичную и, что греха таить, экономичную философию, Меган сделала для Гарри… открытку! Посвятив ему нежное поздравление со словами своей любви. Гарри, в свою очередь, экономить и не стал и подарил супруге букет роз и ювелирное украшение – кольцо. В прошлом году он пошел тем же путем: вручил Меган украшение с тремя драгоценными камнями, каждый из которых символизировал месяц рождения – Арчи, Меган и самого Гарри.

Меган Маркл и принц ГарриСегодня семья проведет день вместе, тихо и спокойно. Они взяли выходной, чтобы побездельничать, расслабиться и просто насладиться обществом друг друга, не отвлекаясь ни на что. Нет работы. Нет звонков. Просто вместе,- сообщил инсайдер Page Six о том, как Сассекские планировали отпраздновать годовщину со дня свадьбы. Где они ее проведут, источники выяснили ранее. По данным Daily Mail, герцогская чета временно обосновалась в особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Тайлер строил этот дом “сам” – в 2004 году он выкупил пустой участок земли за 4,3 миллиона долларов.

Свадьба принца Гарри и Меган МарклКликните на фото для просмотра галереиОтметим, свадьба Гарри и Меган прошла 19 мая 2018 года и стала самой звездной в истории королевских церемоний: в числе гостей были замечены Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Харди и Шарлотта Райли, Джеймс Корден, Серена Уильямс и Алексис Оганян, Опра Уинфри, Джеймс Блант, Идрис Эльба, Приянка Чопра, Элтон Джон, Кэри Маллиган, актерский состав сериала “Форс-мажоры” – Габриэль Махт и Джасинда Баррэтт, Джина Торрес, Рик Хоффман, Патрик Джей Адамс, Сара Рафферти, Эбигейл Спенсер и многие другие. Их фотографии можно посмотреть здесь.