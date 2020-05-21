 

Бразилия – третья в мире по числу инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировали рекордный суточный прирост

21.05.2020, 9:54, Новости дня

20 мая в Бразилии коронавирус подтвердили еще у 19 951 человека, таким образом, общее количество инфицированных увеличилось до 291 579, сообщило министерство здравоохранения страны. 

Это самый высокий суточный прирост новых случаев заражения в Бразилии с начала эпидемии, отметило издание Terra. До этого антирекорд был установлен 19 мая – 17 408 новых случаев. С 8 мая в стране, население которой превышает 210 млн человек, ежедневно фиксируют более 10 тыс. новых заражений. 

От инфекции в Бразилии уже скончалось 18 859 человек (+888 за сутки). 19 мая в стране было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса – 1179. 

От коронавирусной инфекции COVID-19 уже вылечилось 116 683 бразильца, в том числе 9889 – за последние сутки, 156 037 больных продолжают лечение. 

Первый случай коронавирусной инфекции был подтвержден в стране 26 февраля.

Как отметила BBC News Brasil, из-за распространения коронавируса власти штатов по всей Бразилии ввели карантин и рекомендовали гражданам избегать скоплений людей. В то же время президент страны Жаир Болсонару заявляет о преувеличении масштабов эпидемии и выступает за смягчение карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5 млн, из них более 1,89 млн вылечились, а 328,1 тыс. умерли.

Бразилия вышла на третье место в мире по числу инфицированных. По количеству умерших она шестая. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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