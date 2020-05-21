Оксана Федорова читает для малышей сказку «Мойдодыр»

21.05.2020, 9:53, Разное

Оксана Федорова на портале «Teleprogramma.pro» читает сказку «Мойдодыр» для малышей. Теперь возможность услышать историю от ведущей есть у всех детей.

У Оксаны Федоровой имеется опыт общения с детьми, ведь она была ведущей программы «Спокойной ночи. Малыши!». Также у модели подрастают сын Федор, которому 8 лет, и шестилетняя дочка Лиза. Актриса каждый вечер обязательно читает им сказки.

На портале «Teleprogramma.pro» в YouTube ведущая озвучила историю «Мойдодыр», которую любят все ребята. Сказку Корней Чуковский написал еще в 1922 году и рассказывал, что создать поучительную историю его вдохновила дочь Маша, которая не желала мыться. Корней Иванович всегда мог сложить рифмы и строчки стихотворений, поэтому он попытался убедить благодаря им и своего ребенка. Так у автора вышла целая сказочная повесть, а смысл ее в том, что необходимо содержать в чистоте себя и свои вещи, а не то Мойдодыр натравит все свои щетки и мочалки.

Корней Чуковский своей цели добился, ведь многие дети полюбили эту сказу. В истории он проявил себя как талантливый автор и психолог, сумев донести важную информацию всем ребятам. Теперь же сказку можно услышать в исполнении талантливой Оксаны Федоровой.