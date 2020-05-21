Учёные рассказали о происхождении гемоглобина

21.05.2020, 9:53, Разное

Американские и британские биологи рассказали о происхождении гемоглобина, открыв метод возобновления белковых последовательностей. Учёные, выявив недостающий факт, определили, как гемоглобин появился из простых предшественников.

В ходе исследования, использовав статистические, биохимические методы и реконструировав древние белки, биологи восстановили мутацию, благодаря которой 400 миллионов лет назад возник гемоглобин информирует Nature. Руководитель проекта Джозеф Торнтон рассказал, что на примере гемоглобина специалисты смогли апробировать восстанавливающий метод эволюции сложных молекул в течение всей биологической истории.

Проанализировав атомные структуры древних белков, учёные резюмировали, что эволюция использовала четырехкомпонентный комплекс для закрепления случайных мутаций на поверхности белка, позволяющие ему плотно связываться с другим белком, не изменяя его и связывая молекулы кислорода.

Гемоглобин отличается уникальной способностью разносить кислород из лёгких по всему организму, а двухкомпонентные его предшественники не позволяли на должном уровне осуществлять подобный обмен.