 

Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

21.05.2020, 9:53, Новости дня

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

Так, по данным на 10.00 индекс Мосбиржи терял 0,1% и достиг отметки 2767,97 пункта, индекс РТС рос на 0,1%, до 1226,09 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.10 индексы также торговались разнонаправленно – индекс Мосбиржи уменьшился на 0,5%, до 2756,74 пункта, РТС прибавил 0,2%, до 1228,38 пункта.



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