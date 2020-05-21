 

В Сети появились ночные снимки галактики со смартфона Realme X3 SuperZoom

21.05.2020, 9:53, Разное

В соцсети Twitter представители компании Realme показали ночные снимки галактики, сделанные со смартфона X3 SuperZoom. Ранее качественные фото такого плана получалось делать только с помощью премиальных флагманов.
Согласно сведениям разработчиков, Realme X3 SuperZoom будет работать на однокристальной системе Snapdragon 855+. Диагональ экрана ожидаемого смартфона 6,6 дюймов, а частота обновления 120 Гц. Гаджет сможет похвастаться емкостью аккумулятора 4200 мАч и поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.

В Европе официальная презентация новинки запланирована на вторник, 26 мая. Основная камера X3 SuperZoom получила четыре датчика, разрешение которых 2, 8, 8 и 64 мегапикселя. В компании Realme отметили, что гаджет оснащен перископной камерой, режимом Starry Mode для ночной съемки, 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом.



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