Мать призналась в убийстве девятимесячного сына в Коломне

21.05.2020, 9:48, Новости дня

Следственный отдел по Коломне ГСУ СК по Московской области предъявил 24-летней женщине обвинение в убийстве девятимесячного сына. Задержанная призналась в содеянном, сообщили в подмосковном СК.

Обвинение предъявлено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«По данным следствия, 16 мая 2020 года обвиняемая, находясь в квартире вместе с сыном, совершила его убийство, после чего скрылась. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с работы. По данным эксперта, смерть ребенка наступить от механической асфиксии, путем закрытия дыхательных путей», – говорится в сообщении на сайте подмосковного СК.

Следователям удалось установить местонахождение и задержать мать мальчика. На допросе обвиняемая дала следователю признательные показания, раскаялась в содеянном. Она пояснила, что сын болел, и она не могла смотреть на его мучения. Поэтому решилась на убийство ребенка.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в понедельник житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке, следователи завели дело.