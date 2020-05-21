Стало известно об успешных госиспытаниях Су-57

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21.05.2020, 9:48, Новости дня

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

По его словам, контракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков ВКС выполняется в соответствии с графиком поставки.

Напомним, в конце 2019 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, когда начнутся масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России.



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