Рубль вырос к доллару
21.05.2020, 9:48, Новости дня
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 70,98 рубля.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.
В последний раз доллар опускался ниже 71 рубля 10 марта этого года.
В свою очередь, евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 руб. и достигал отметки 77,87 руб. что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
По состоянию на 10:05 мск, курс доллара уже находился на отметке 70,83 руб. (-0,4%), а курс евро – на 77,75 руб. (-0,3%).
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