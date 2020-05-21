Рубль вырос к доллару

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21.05.2020, 9:48, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 70,98 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

В последний раз доллар опускался ниже 71 рубля 10 марта этого года.

В свою очередь, евро впервые с 6 марта опустился ниже 78 руб. и достигал отметки 77,87 руб. что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара уже находился на отметке 70,83 руб. (-0,4%), а курс евро – на 77,75 руб. (-0,3%).



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