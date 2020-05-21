На похоронах в Адыгее коронавирусом заразились 155 человек – глава района ушел в отставку

21.05.2020, 9:42, Новости дня

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил с себя полномочия после того, как в его регионе на похоронах заразились коронавирусом 155 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Исполняющим обязанности главы района назначен первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков. Одна из поставленных перед ним задач – стабилизировать ситуацию с очагом коронавируса.

Османов возглавлял Красногвардейский район на протяжении трех лет – с марта 2017 года.

Похороны, на которых произошло массовое заражение коронавирусом, прошли в Красногвардейском районе 1 мая. На них собралось около 500 человек, несмотря на режим самоизоляции. После похорон с подозрением на COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.

По данным на 20 мая, в Адыгее выявлены 525 случаев коронавируса, 263 человек выздоровели, 8 умерли. Всего в России зарегистрировали 308 тысяч заразившихся COVID-19, 2,9 тысячи человек умерли.