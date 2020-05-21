Путин наградил Захарову орденом Почета – “за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ”

21.05.2020, 9:42, Новости дня

Президент России Владимир Путин своим указом наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом Почета “за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу”. Документ опубликован на портале правовой информации.

Аналогичной наградой удостоены постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД России Андрей Аветисян.

Захарова возглавляет департамент информации и печати с августа 2015 года. До этого она была главой пресс-службы постпреда России в ООН, а в 2011-2015 годах – заместителем главы департамента информации и печати, который тогда возглавлял Александр Лукашевич.

Первый в своей карьере орден Захарова получила в 2017 году – в Кремле Владимир Путин вручил ей орден Дружбы. Высказывания официального представителя МИД РФ часто вызывают резонанс в СМИ, а западные наблюдатели называют ее стиль общения “поразительно недипломатичным”.

Орденом Почета награждаются “за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей”. Первыми награжденными стали спортсмены и тренеры по итогам зимних Олимпийских игр 1994 года.

В начале мая издания “Проект” и “Открытые медиа” изучили российскую систему государственных наград и выяснили, что безусловным чемпионом по учреждению ведомственных наград среди всех советских и российских руководителей стал Сергей Шойгу – у него 78 медалей и знаков отличия. Чаще других получали госнаграды также глава Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и глава Ростеха Сергей Чемезов.