Мнение: Втягивание в конфликт

21.05.2020, 9:35, Разное

А вот это уже интересно. 4 российских самолета Су (35, 34 и 24) приземлились в Тобрука и Аль-Джуфре (Ливия)/ Командующий ВВС Хафтара заявил об ударах возмездия по войскам своих противников.

Путину не удалось договориться 18 мая в ходе телефонного разговора с Эрдоганом о перемирии в Ливии, и по всей видимости, теперь будет попытка навязать перемирие силой.

Переброска военных самолетов не выглядит совсем уж идиотизмом – у Эрдогана в Ливии основу воздушных сил составляют беспилотные аппараты, неспособные воевать в воздухе, а предназначенные для ударов по наземным целям. Российские системы ПВО оказались бессильны против турецких беспилотников (скорее всего из-за низкой квалификации персонала расчетов – наемники есть наемники) Исправлять ситуацию бросили российскую авиацию.

Если путинские соколы все сделают быстро, то они успеют унести ноги после своего пиратского налета на чужую войну. Не успеют – турки могут всерьез закуситься и устроить в Ливии вполне настоящую войну в воздухе.

Однако основная проблема не в этих стрелялках, а в том, что Путин еще глубже влазит еще в одну войну. Чужую, конечно, и не имеющую ни малейшего значения для России.