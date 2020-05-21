Мнение: Хватит призывать к расправе: раздавил уток – и раздавил

21.05.2020, 9:30, Разное

Природа очистилась настолько, что Росгвардия на днях перекрывала Ленинский проспект, чтобы пропустить утку с утятами. Эти утки везде. Я их тоже люблю. Жареных, правда, больше. Утят жалко, сбитых Иваном М. 69 лет от роду. Что мы, не люди, что ли? Но человек важнее, чем утки. Все эти высказывания – “найти – и сжечь его внедорожник”, “найти – и избить ублюдка”, “найти – и раздавить ему ноги” – они к чему?.. На УК тянут. Разжигание ненависти или вражды по отношению к человеку из-за уток. Которых, извините, стреляют на охоте и едят.

Мужик, конечно, совершил оплошность. Не надо в машине пользоваться мобильным телефоном без громкой связи. И вообще, следи за дорогой, мало ли что там может быть?! Может, не утки, а мать с детишками идет – и сядешь до конца жизни.

Такая волна ненависти поднялась, что в Великом Новгороде гражданин задавил выводок утят, переходивших дорогу. «Две машины пропускали птенцов с самкой, водитель (Toyota Prado) ехал со светофора с места. Он все видел, но решил не останавливаться и задавил половину птенцов», — рассказали очевидцы в соцсетях. Наврали очевидцы. Не видел он.

Сбивший утят бизнесмен отвлёкся на мобильный телефон и поэтому не заметил переходившее дорогу семейство. И даже не сразу понял, что раздавил их. Об этом он рассказал прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД. Сам водитель вернулся туда после того, как ему позвонили с работы и сообщили о ДТП. Свою вину признал. На место аварии также (охренеть можно) вызвали ветеринара, он зафиксировал смерть четырёх диких утят. Бизнесмен должен будет компенсировать ущерб государству в 2 400 рублей (по 600 за каждого утёнка). И ещё тысячу рублей штрафа из-за самого ДТП.

“Джип у меня высокий, я их просто не видел. я верующий и я бы никогда не позволил себе просто наехать на птичек. У каждого есть душа, у меня есть дети, внуки, как я мог себе это позволить. Я виноват, у меня сердце болит, но что я могу уже сделать”.

Тот случай, когда надо понять и простить. Бывает, да. И не только на дороге. Случайно зашибешь кого-то – на работе или в спортзале, на футбольном поле (бывало и такое – ноги ломались и носы) – что ж, до конца жизни каяться?! Хорошо, что не человек, повезло Ивану М. Чья фамилия не “.удаков”, вы не угадали”.

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