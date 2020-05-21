В Совфеде предложили наказывать за введение в заблуждение о составе продуктов

21.05.2020, 9:30, Новости дня

В Совете Федерации выступили за введение в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственности производителей и продавцов, не указавших наличие в мясе и иных продуктах антибиотиков и других компонентов, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при разных заболеваниях, а также за введение покупателей в заблуждение относительно состава продуктов.

Также сенаторы считают необходимым предусмотреть уголовную ответственность за обращение фальсифицированной пищевой продукции, передает РИА «Новости».

Инициатива выражена в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила, что в действующем КоАП отсутствуют специальные составы, предусматривающие административную ответственность за производство и распространение фальсифицированной пищевой продукции, а также за введение потребителей в заблуждение об отсутствии в пищевом продукте компонентов, употребление которых вызывает аллергические реакции и (или) противопоказано при отдельных видах заболеваний.

При этом рынок пищевой продукции в РФ характеризуется высокой долей фальсификата, что также отрицательно влияет на здоровье граждан, в первую очередь, на здоровье подрастающего поколения, а также негативно отражается на развитии честной конкуренции.

Цель предложений – обезопасить граждан «от фальсифицированной пищевой продукции, которая может спровоцировать отравления и даже смерть».

«Кроме того, СМИ постоянно публикуют информацию о том, что производители и продавцы ради личной наживы подменяют тот или иной компонент пищевой продукции качественным, но более дешевым. Например, на упаковке указано, что фарш свино-говяжий, а на самом деле он, большей частью, куриный. Известны также факты, когда в молочной и мясной продукции находят запрещенные антибиотики, вредно влияющие на организм. Все подобные нарушения должны строго пресекаться», – добавила сенатор.

При этом в КоАП предусмотрена ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.

Ранее сообщалось, что каждый пятый молочный продукт в РФ оказался фальсификатом.