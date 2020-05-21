СК установил распространительницу фейка о продаже китайских масок

21.05.2020, 9:16, Новости дня

В Главном следственном управлении СК продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту распространения ложной информации о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая якобы в качестве гуманитарной помощи, которая должна раздаваться бесплатно.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью.

«Как сообщалось ранее, женщина разместила в социальной сети видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно. В действительности на указанных масках приведены лишь сведения о сертификации товара», – передает официальный сайт СК сообщение ведомства.

При обыске по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей. В процессе следственного действия она подтвердила факт размещения вышеуказанного видеоролика в социальных сетях.

Фигурант уголовного дела доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам произошедшего.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Напомним, во вторник следователи возбудили уголовное дело по факту распространения сведений о якобы продаже в Москве масок, которые были поставлены в российскую столицу в качестве китайской гуманитарной помощи.