 

Киев сообщил о гибели в Донбассе командира батальона «Луганск-1»

21.05.2020, 9:16, Новости дня

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил в Луганской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

«Вчера на Луганщине погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Бойцам оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении МВД в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 21.30 в районе поселка Трехизбенка в Луганской области Украины.

Ранее ЛНР пригрозила Украине ответными действиями за несоблюдение Киевом режима прекращения огня. 

В среду глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным заявлением из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения и распорядился повысить боевую готовность подразделений. 



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