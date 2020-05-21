 

Ученые рассказали, какая еда связана со снижением риска болезни Альцгеймера

21.05.2020, 9:10, Разное

Флавоноиды – класс соединений, содержащихся в ряде фруктов и овощей. Употребление в пищу продуктов, которые богаты этими веществами, связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера, утверждает новое исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition.

В новом исследовании приняли участие примерно 2800 человек в возрасте не младше 50 лет, период наблюдения составлял около 20 лет. Участники периодически проходили медицинское обследование и отвечали на вопросы о своей диете.

Оказалось, что у людей, которые употребляли наименьшее количество флавоноидов (нижние 15%) риск развития болезни Альцгеймера был выше на 42-68% по сравнению с аналогичным риском у тех, чей рацион содержал больше этих веществ (верхние 60%).

Степень снижения риска развития болезни Альцгеймера зависела от того, флавоноиды какого типа преобладали в диете. Потребление антоцианинов (они содержатся в чернике, клубнике, красном вине) было более выразительно связано со снижением риска этой патологии. Согласно исследованию, с уменьшением вероятности развития болезни Альцгеймера также связано употребление яблок, груш, апельсинов, бананов и чая.

Рацион с наибольшим количеством флавоноидов в этом исследовании мог включать, например, семь порций клубники или черники, восемь яблок или груш и 17 чашек чая в месяц.



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