Мать актера Алексея Янина рассказала о его первых днях после комы

21.05.2020, 9:09, Разное

Несколько лет назад Алексей Янин пережил инсульт, операцию и кому. Теперь актер старается вернуться к обычной жизни. Ему помогает мать Ольга Андреевна, которая пояснила о его первых днях после комы.

Алексею Янину, звезде сериала «Клуб», в нынешнем году исполнилось 37 лет. Актер прошел долгую реабилитацию после инсульта и путь к выздоровлению, ведь близкие надеются, что он все еще вернется к работе, которую любил. Заботится о нем мать Ольга Андреевна, и она до сих пор боится думать, что могла остаться без сына.

Ольга Янина вышла на связь в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая посвящалась скончавшемуся от рака хирургу-онкологу Андрею Павленко и пояснила собственную историю борьбы. Она призналась, что разделяет и понимает боль семьи, знает о тяжелых трудностях, которые все переживают в периоды болезни близких. Также вспомнила, что и их родные жили хорошо, но случилась беда. Мать актера признается, что очень трудно было в первый месяц, когда Алексей Янин был в реанимации. Он был под аппаратом искусственной вентиляции легких, сам не дышал, не двигался. Так длилось месяцами, и никто не знал, будет ли он жить.

Ольга Андреевна сообщает, что с собой имела фото сына, где ему 5 лет, которое держала у сердца, а на снимок клала свою руку, считая, что так ему передается энергия и сила. Заговорил актер только через 1,5 года, первыми его словами были: «мне больно» и «мама».

Сейчас мать Алексея Янина счастлива уже от того, что наследник жив. Она признается, что иногда отчаивается, но когда сын поцелует ее, скажет хорошее слово, то становится легче. Также артист любит, когда его навещает жена Дарья и сын.

Супругу артиста обвиняли в том, что она оставила больного мужа и с сыном стали жить сами, но она сообщала, что прожить на пенсию по инвалидности в 15 тысяч семья не может и ей необходимо зарабатывать деньги. Их семье даже сейчас тяжело морально, все поддерживают Алексея Янина, часто с сыном навещают его и проводят время вместе. Также она рассказала, что у него есть тренеры, которые занимаются с ним, актер посещает и центры реабилитации. Все верят в лучшее и находят силы жить дальше.