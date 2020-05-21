Песков заверил в точности публикуемых в РФ данных по смертности от коронавируса

21.05.2020, 9:08, Новости дня

Данные о смертности в РФ от заболевания, вызываемого коронавирусом, являются точными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков указал, что «причину смерти устанавливают путем проведения вскрытия», передает ТАСС.

Такая практика помогает «вести точные подсчеты» и устанавливать, от чего умер человек.

«В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в РФ составляет 0,95%, при этом самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что низкая смертность в РФ от коронавируса подтверждает правильность принятых в стране противоэпидемических мер.