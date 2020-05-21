МИД Китая выразил протест из-за заявления Помпео об автономии Гонконга

21.05.2020, 9:08, Новости дня

Китайские власти выразили недовольство и протест на высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о защите прав человека в Гонконге. МИД КНР в связи с этим распространило заявление в специальном административном районе.

«Мы выражаем решительный протест в связи с очередными обвинениями, которые предъявляют центральному правительству Китая и гонконгской администрации такие политики, как Помпео и [сенатор-республиканец] Марк Рубио», – приводит ТАСС заявление МИД Китая.

В документе говорится, что американские политики без каких-либо доводов усиливают давление, «оправдывая действия радикально настроенных лиц», которые выступают против Китая.

МИД настаивает на том, что любые законодательные акты, которые приняты в США и касаются «прав человека и демократии» в Гонконге следует считать откровенным вмешательством во внутренние дела КНР.

«Мы хотим прямо заявить Помпео, что китайское правительство будет твердо отстаивать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей страны. <…> Китай категорически против вмешательства внешних политических сил под каким бы то ни было предлогом», – говорится в документе.

В воскресенье Помпео заявил, что власти США отреагируют на любое решение властей Китая, нарушающее автономию и свободы Гонконга. Он добавил, что это «неизбежно повлияет оценку со стороны США соглашения «Одна страна, две системы» и статуса этой территории. Также он попросил не вмешиваться в работу американских журналистов на территории Гонконга.

В ноябре президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, по мнению Вашингтона, ответственных за нарушение там прав человека. Это произошло на фоне массовых протестов в специальном административном районе Китая.

В Пекине подчеркивали, что администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР.