Секс-куклы на трибунах. Футбольный “Сеул” оштрафован на 70 тысяч евро

21.05.2020, 9:05, Новости дня

Идея разместить вместо живых зрителей на трибунах пластиковых секс-кукол в медицинских масках обошлась корейскому футбольному клубу "Сеул" в 100 млн вон или 70 тыс. евро. Так руководство Южнокорейской футбольной лиги оценило "оригинальный" подход столичной команды к игрев условиях пандемии.

Как уже сообщали Вести.Ru, матчи чемпионата Южной Кореи проходят без зрителей и "Сеул" в минувшее воскресенье решил создать имитацию присутствия фанатов на трибунах. Выбор был сделан в сторону взрослых секс-игрушек с масками на лицах. Команда вполне вдохновилась такими болельщиками и выиграла у "Кванджу" со счетом 1:0.

А вот руководитель футбола страны идею не оценили и наложили на "Сеул" штраф. В заявлении К-Лиги говорится: "Дисциплинарный комитет решил принять жесткие дисциплинарные меры, учитывая серьезность инцидента. Куклы на трибунах оскорбили женщин и семейные ценности, которые пропагандирует футбол".

Уже на следующий день клуб извинился, заявив, что собирался разместить на трибунах обычные манекены и не проверил партию, отправленную поставщиком, сообщает Спорт24.Ru. Однако, дисциплинарный комитет К-Лиги уверен, что можно было отличить секс-кукол от обычных манекенов. Некоторые из кукол были одеты в клубный комплект формы, а другие держали в руках плакаты в знак поддержки команды. Правилами К-Лиги запрещено рекламировать секс-товары.