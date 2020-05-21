 

Полиция обнаружила тело знаменитого рестлера Гаспарда

21.05.2020, 9:05, Новости дня

Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан. 39-летний спортсмен пожертвовал собой ради десятилетнего сына.

"Умершего опознали как Шеда Гаспарда. Родственников известили о произошедшем", – говорится в заявлении на сайте управления полиции Лос-Анджелеса.

Напомним, что 17 мая Гаспард отдыхал в Лос-Анджелесе на одном из местных пляжей вместе с женой и сыном. 39-летний спортсмен с ребенком, находясь в воде, попали в отбойное течение, которое унесло их в океан. Спасатели первым обнаружили Гаспарда, но тот попросил сначала найти сына. В итоге Гаспард-младший был спасен, а рестлер утонул.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / На удаленную работу перешли 10% россиян

01.04 / Зеленский провел телефонную беседу с Меркель

23.04 / Банки предупредили об активизации мошенников во время самоизоляции

08.05 / Стало известно, кто представит Россию на параде Победы в Минске

06.04 / Independent – «ещё многое предстоит пережить» — Елизавета II призвала британцев к единству и решимости на фоне пандемии

03.04 / В понедельник в Италии начинает работать госпиталь с российскими бригадами

06.05 / Число рабочих мест в частном секторе США сократилось на 20,236 миллиона

29.04 / В форму военнослужащих МЧС ввели каракулевые береты

28.03 / Ратко Младич прооперирован

12.04 / Общество: Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска