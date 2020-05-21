Число инфицированных COVID-19 превысило пять миллионов

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21.05.2020, 9:05, Новости дня

Число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило пять миллионов, передает РИА Новости.

По информации университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные властей разных уровней, СМИ, а также других источников, по состоянию на 08​​​:50 по московскому времени, число случаев заражения в мире составило 5 000 038. Жертвами COVID-19 стали 328 172 человека. Выздоровели почти 1 899 350.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.



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