 

Компания Take-Two Interactive выпустит 93 игры в ближайшие пять лет

21.05.2020, 8:53, Разное

По словам Карла Слатоффа, возглавляющего Take-Two Interactive, компания планирует в ближайшие пять лет выпустить 93 игры. Об этом он пояснил инвесторам в ходе представления финансового отчета.
Карл Слатофф сообщил, что 47 запланированных проектов относятся к существующим франшизам, а остальные – будут представлять новую интеллектуальную собственность. Основная часть тайтлов выйдет на стриминговых платформах, персональных компьютерах и консолях. Только 21 игра будут предусмотрена исключительно для мобильных гаджетов.

В формате «core-игры» готовят 63 тайтла, которые будут ориентированы на геймеров. Еще 16 новинок представят в категории «казуальные игры», а остальные – «mid-core». Большинство тайтлов распространят по премиумной модели и только 26 станут условно-бесплатными.

В состав Take-Two Interactive входит три крупных издательства и более десяти студий. Среди основных франшиз компании – Mafia, Grand Theft Auto, Civilization и NBA 2K.



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