 

Учёные: Специи положительно влияют на характер человека

21.05.2020, 8:53, Разное

В современной кулинарии специи занимают лидирующие позиции, их используют для усиления вкуса приготовленного блюда. Международные учёные сделали открытие, что приправы также положительно влияют на характер и состояние человека.
Многие люди не представляют свою жизнь без специй, усиливающих вкусовые качества еды, а вот, по утверждению диетологов, приправы могут изменить настроение, работоспособность и даже характер человека. К примеру, анис поможет принять правильное решение, базилик и корица повысят самооценку и оставят в прошлом неудачи, а имбирь улучшит память и придаст бодрости.

Гвоздика не только укрепит иммунитет, но и окажет помощь людям, склонным к частым истерикам, употребляющие эту специю с легкостью расставят жизненные приоритеты, а любители куркумы избавятся от раздражительности. Ценители кардамона, специи для всей семьи, легко справятся с неприятными ощущениями при общении с разными людьми, а такая приправа как карри поможет установить равновесие в душе.



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