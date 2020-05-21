Вирусолог заявил о преодолении Россией пика коронавируса

21.05.2020, 8:53, Новости дня

Пик ситуации с коронавиром в России, вероятно, уже пройден, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По словам Альтштейна, конец пика прослеживается благодаря уменьшению числа новых инфицированных, передает НСН.

«Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с 1-2 мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», – добавил он.

Также он выразил мнение, что не существует сведений, которые бы указывали на снижение темпов тестирования, поскольку в РФ «тестов достаточно».

Ранее в ВОЗ заявили о вхождении ситуации с коронавирусом в РФ в фазу стабилизации.

Накануне, 20 мая, в РФ выявили 8 тыс. 764 новых случая коронавируса в 84 регионах.