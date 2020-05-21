 

В Совфеде решили законодательно установить понятие самоизоляции

21.05.2020, 8:53, Новости дня

В Совете Федерации хотят внести изменения в действующее законодательство, чтобы дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима и установить пределы полномочий регионов в этой сфере.

Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях, передает РИА «Новости».

Как отметила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее «правила игры», понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», – сообщила она.

Предлагается внести соответствующие изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ранее в Совфеде предложили наказывать рестораны и стройки за ночной шум.



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