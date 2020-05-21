Малышева назвала витамин для борьбы с коронавирусом

21.05.2020, 8:53, Новости дня

Одним из факторов риска при заболевании коронавирусом является недостаток витамина D, сообщила телеведущая и врач Елена Малышева.

«Его недостаток в организме – серьезная угроза вашему здоровью», – написала Малышева в Instagram.

Она пояснила, что он влияет на кости человека, а также на работу сердца, память и иммунную систему.

«Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией», – написала Малышева.

Телеведущая также отметила, что суточную норму витамина D можно получить от четырех граммов печени трески, а также от ста грамм селедки.

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Дорогие друзья! Я решила продолжить серию постов, рассказывающих о факторах риска COVID-19. Сегодня речь пойдёт о витамине D. Его недостаток в организме – серьёзная угроза вашему здоровью Почему это так? Всё подробно объясняю в этом видео. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях и ставьте , если видео было для вас полезным! #еленамалышева #коронавирус #витаминD

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 20 Май 2020 в 1:55 PDT

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