Первые австралийцы сосуществовали с огромными ящерицами и кенгуру

21.05.2020, 8:53, Разное

Ученые сделали новое открытие при изучении древних ископаемых на территории современного Зеленого континента. Оказалось, что ранее первые австралийцы сосуществовали с ке[center][/center]нгуру и огромными ящерицами.

Работа междисциплинарной научной группы опубликована в издании Nature Communications. Как рассказано в статье, регион нынешнего Квинсленда ранее был населен исполинскими животными. Например, обитающие здесь кенгуру в два раза превышали человеческий рост, а гоанны имели в длину порядка шести метров. Все эти представители фауны населяли Зеленый континент в промежутке 40-60 тысяч лет назад.

Обнаруженные на четырех разных участках окаменелости неподалеку от Саут-Уокер-Крик показали их принадлежность к 13 вымершим видам. Как считала наука ранее, древние крокодилы вымерли задолго до появления здесь людей. Однако по новым данным, животные-гиганты жили вместе с человеком. Наибольший кенгуру, чьи останки были выявлены исследовательской командой, весил почти 275 килограммов, что больше самого крупного нынешнего представителя вида, кенгуру-голиафа.

Максимальный же вес имели сумчатый лев и дипротон, оба обладали массой порядка 3 тысяч килограммов. Вымерли представители мегафауны после появления первых поселений человека на континенте, около 40 тысяч лет назад. Несмотря на то, что причины их исчезновения до сих пор не изучены основательно, в некоторой степени поводом для этого могли стать частые пожары, а также устойчивые изменения в растительности Австралии и доступности воды.